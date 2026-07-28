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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян проведет бой с Чарльзом Оливейрой 20 сентября на UFC 331

Журналист The Ring Манук Акопян сообщил, что Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой 20 сентября на турнире UFC 331.

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