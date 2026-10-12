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Анализ данных миллиона женщин выявил системные изменения при менопаузе

Анализ данных миллиона женщин выявил системные изменения при менопаузе

Переход к менопаузе связан с изменениями не только половых гормонов, но и показателей костного обмена, печени и липидов крови.

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