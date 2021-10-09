Мировое обозрение

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Поставлена точка в резонансном деле уволенного сотрудника СПК "Павлодар"

Поставлена точка в резонансном деле уволенного сотрудника СПК "Павлодар"

Абилкаиыр Амиев, которого уволили за то, что он улетел в Алматы во время удаленной работы, смог через Верховный суд добиться своего восстановления в должности.

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