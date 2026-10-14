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Taylor Sheridan's Favorite Western Story Was The Basis For One Of The Best Miniseries Of All Time

Taylor Sheridan's Favorite Western Story Was The Basis For One Of The Best Miniseries Of All Time

Taylor Sheridan's Yellowstone empire as we know it wouldn't exist today if the franchise's creator never fell in love with one of the best western stories ever.

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