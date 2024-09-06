В результате удара по промзоне в районе Львова уничтожены большегрузы, доставлявшие военную технику и оружие из Жешува Появляются некоторые подробности относительно сегодняшнего удара во Львовской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В результате удара по промзоне в районе Львова уничтожены большегрузы, доставлявшие военную технику и оружие из Жешува Появляются некоторые подробности относительно сегодняшнего удара во Львовской области.
Свежие комментарии