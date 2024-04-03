Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Живой ПРИМЕР для политиков, а мы все пугаем НАТО и США, а пора дать сдачи!!!!!!!Как наши в аэропо...
  • Иван Агеев
    Всё так и было! А зарплата в 180 редко встречалась, значит, была "вредность", или маляр, или сварщик...Обычно 120-150...Сравним цены СССР...
  • Александр
    Это же насколько ничтожны наши чинуши, если пользуются личными связями такого прохвоста. Да он еще в их кабинеты двер...Самый известный о...

Судить или убить

Судить или убить

© РИА Новости . Александр Максименко Ростислав Ищенко С самого начала военных действий на Украине (ещё до СВО, со старта гражданской войны в Донбассе) в российском обществе идёт дискуссия, как лучше поступать с лидерами противника: устраивать на них охоту с целью убийства или захватывать в плен и судить по окончании боевых действий Сторонники практики политических убийств справедливо указывают на то, что убийство лидера способно деморализовать врага и заставить его прекратить сопротивление, не исчерпав все возможности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх