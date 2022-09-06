Повар из Уссурийска попала в "Битву шефов" на телеканале "Пятница!"

Повар из Уссурийска попала в "Битву шефов" на телеканале "Пятница!"

Жительница Уссурийска Елена Березина прошла кастинг во второй сезон кулинарного шоу "Битва шефов" (12+) на телеканале "Пятница!".

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