Литиевую батарею научили выдерживать 6000 циклов зарядки. С потерей емкости не более 20%

Американские ученые из Школы инженерных и прикладных наук Гарвардского университета разработали новую конструкцию твердотельного аккумулятораОсновной задачей разработчиков являлось максимально возможное увеличение циклов работы батареи.
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