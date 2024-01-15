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Литиевую батарею научили выдерживать 6000 циклов зарядки. С потерей емкости не более 20%

Литиевую батарею научили выдерживать 6000 циклов зарядки. С потерей емкости не более 20%

Американские ученые из Школы инженерных и прикладных наук Гарвардского университета разработали новую конструкцию твердотельного аккумулятораОсновной задачей разработчиков являлось максимально возможное увеличение циклов работы батареи.

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