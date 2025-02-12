Более десяти человек пострадали в ДТП с грузовиком на российской трассе

На трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти более 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба казенного учреждения Управление федеральных автодорог (Упрдор) «Северо-Запад», заявление приводит ТАСС.