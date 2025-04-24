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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?

Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?

На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты В Родительский день, 29 апреля 2025 года, барнаульцы смогут добраться до кладбищ бесплатно: в краевой столице будут работать специальные маршруты.

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