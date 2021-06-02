Detki.Guru

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Керн
    Какая чушь. От самого начало, и до конца...Как узнать, каког...
  • Александр Фишкин
    А сразу же проверить версию с женой было трудно?Исчезновение 9-ле...
  • Александр Фишкин
    Вот так и надо было сначала, а то вышла за водителя грузовика... А эту Анну и я бы с удовольствием купил за 2 доллара!«Продаются четвер...

Муж бросил, когда пятерняшкам исполнилось полгода: как теперь живет многодетная мама Оксана Кобелецкая

Муж бросил, когда пятерняшкам исполнилось полгода: как теперь живет многодетная мама Оксана Кобелецкая

Муж бросил, когда пятерняшкам исполнилось полгода: как теперь живет многодетная мама Оксана КобелецкаяИстория семьи Кобелецких одновременно поучительна и уникальна – порой одно случайное событие в корне меняет жизнь супругов, и судьба вместо одного подарка подкидывает целых пять – только вот как со всеми ими справиться? Пара жила самой обычной супружеской жизнью с единственной общей дочуркой Алисой, пока они вдруг не получили известие о второй беременности – женщина сразу же сообщила об этом мужу Сергею, на что он отреагировал спокойно, пока не пришло время первого УЗИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх