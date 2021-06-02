Муж бросил, когда пятерняшкам исполнилось полгода: как теперь живет многодетная мама Оксана Кобелецкая

Муж бросил, когда пятерняшкам исполнилось полгода: как теперь живет многодетная мама Оксана КобелецкаяИстория семьи Кобелецких одновременно поучительна и уникальна – порой одно случайное событие в корне меняет жизнь супругов, и судьба вместо одного подарка подкидывает целых пять – только вот как со всеми ими справиться? Пара жила самой обычной супружеской жизнью с единственной общей дочуркой Алисой, пока они вдруг не получили известие о второй беременности – женщина сразу же сообщила об этом мужу Сергею, на что он отреагировал спокойно, пока не пришло время первого УЗИ.
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