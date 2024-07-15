Почему челябинцы начали снимать квартиры с продажи и сдавать их в аренду

В Челябинске во втором квартале 2024 года количество свободных для сдачи квартир увеличилось на 12%. Как отмечают эксперты, собственники не хотят продавать вторичные квартиры со скидками через шесть-восемь месяцев, и уже переходят на сдачу квартир в аренду, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
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