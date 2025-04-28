Украинский ОТРК «Сапсан»: без перспектив и под угрозой

На протяжении долгих лет Украина пыталась создать свой собственный ОТРК. За прошедшее время проект «Сапсан» не показал значительного прогресса, а теперь любые попытки его реализации пресекаются российской армией.
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