Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине путем переговоров, как заявлял глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, однако США не позволяют этому случиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии