Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине путем переговоров, как заявлял глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, однако США не позволяют этому случиться.