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Риттер: Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине

Риттер: Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине путем переговоров, как заявлял глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, однако США не позволяют этому случиться.

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