Киномир во время чумы. Виктор Матизен о том, как пандемия и цензура все-таки не смогли убить отечественный кинематограф - «Мнения»

Виктор МатизенкинокритикПока кинобизнес подсчитывает убытки от пандемии, опустошившей кинотеатры, государство продолжает вкачивать деньги в убыточные пропагандистские поделки и усиливать цензуру.
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