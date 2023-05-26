Как спасти плодовые деревья от майских заморозков, рассказала агроном Шубина

Весна на юге Западной Сибири в 2023 году отстает от привычных сроков примерно на 20 дней. По словам агронома и хозяйки большого плодового сада Людмилы Шубиной, черемуха, груши и сливы зацвели в Новосибирской области лишь несколько дней назад.