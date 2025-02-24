Сговор ЕС против мира: Макрон и Стармер готовы давить на Трампа

Взамен Европейский союз предлагает взять на себя «гарантии безопасности» для Украины. «Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с совместным заявлением по украинскому вопросу во время встречи с Дональдом Трампом на этой неделе», — говорится в публикации.