Дегтярев поделился ожиданиями от иск ФХР, поданного против IIHF в CAS

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался об иске, который подала Федерация хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международной федерации хоккея (IIHF).
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