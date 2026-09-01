Дегтярев поделился ожиданиями от иск ФХР, поданного против IIHF в CAS

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался об иске, который подала Федерация хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международной федерации хоккея (IIHF).