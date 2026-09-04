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temapenza

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Почему полотенца после стирки плохо пахнут?

Неважно какая хозяйка хочет, чтоб полотенца после стирки пахли только чистотой и свежестью, вот только на практике достигнуть этого удается далековато не постоянно – иногда оказывается совсем напротив.

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