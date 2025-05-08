Российские учёные изучат мышцы моллюсков для создания роботов будущего

Учёные Лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН изучат мышцы моллюсков, которые позоваляют им закрывать створки для создания роботов будущего Исследователи из Лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН разработали новый подход к изучению уникальных мышц двустворчатых моллюсков.
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