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Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%

Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%

Средняя цена на новые автомобили в России выросла за первое полугодие 2023 года на 12% до 1,9 млн рублей, а на авто с пробегом — до 18% и составила 1,3 млн рублей, следует из подсчётов специалистов компании «СберАвто» и аналитиков «Чек Индекс».

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