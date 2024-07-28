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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

«Избивают местных под видом шариатских патрулей. Восхищаются ИГИЛ»: Беспредел мигрантов в Мытищах

В Мытищах банда переехавших таджиков кошмарит местных — они избивают их за вид «не по шариату» и сравнивают себя с ИГИЛовцами* В Мытищах молодые таджики, по сообщениям местных, устроили шариатские патрули — парней, выглядящих «не так», они запинывают толпой за длинные волосы и татуировки, а девушек — за «неподобающую» одежду.

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