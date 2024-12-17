Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Государственная Дума приняла законопроект, направленный на ужесточение наказаний за организацию или участие в вооруженном мятеже, который привел к смерти человека или другим серьезным последствиям, включая возможность пожизненного лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии