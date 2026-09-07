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Газета.ру

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Певица Правдина получила первую премию на конкурсе имени Евы Мартон

Певица Правдина получила первую премию на конкурсе имени Евы Мартон

Российская оперная певица Валентина Правдина завоевала несколько наград на 7-м международном конкурсе вокалистов имени Евы Мартон, проходившем в Венгерской музыкальной академии в Будапеште.

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