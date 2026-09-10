Киконь: из России выдворили 100 тысяч мигрантов

Из России выдворили около 100 тыс. иностранцев. Большинство из них пришлось выдворять в принудительном порядке.
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Киконь явно смазал ситуацию с мастурбеками .Какое падение преступности со стороны кишлачников ? О чём он докладывает президенту ?