В учреждениях ФСИН содержатся около 25 тыс. иностранцев, из них 16 – граждане США

Директор ФСИН России Аркадий Гостев на XI заседании совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ в Казани в пятницу, 11 сентября 2026 года, сообщил о числе иностранцев в исправительных учреждениях и о работе исправительных центров.