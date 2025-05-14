Андрей Панферов высказался об отставках и арестах в Минобороны с приходом Белоусова

Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны в мае 2024 года. За кадровыми перестановками последовали громкие задержания, уголовные дела в отношении высокопоставленных военных и отставки.
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