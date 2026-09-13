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«Зенит» поздравил Розенбаума с 75-летием: «Ваша поддержка – огромная гордость для клуба. Не сомневаемся, что порадуем новыми победами, которые еще не раз отпразднуем вместе»

« Зенит » опубликовал поздравление в связи с 75-летием Александра Розенбаума. «Сине-бело-голубые поздравляют Александра Розенбаума с днем рождения! 13 сентября народному артисту России, легендарному автору-исполнителю и преданному болельщику «Зенита» исполнилось 75 лет.

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