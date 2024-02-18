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"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки

"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки

Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Интересно я  в то же время служил так был там один попов, закладывал ребят особисту
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2 час.
Николай Лежнин
А что тут делают евреи? Гнать вас в Израиль вместе с никифФоровым, пинками
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1 час.
Леонид Никулин
рано впадать в эйфорию.. по поводу радости местных..
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28 мин.

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