Пользователи социальной сети X раскритиковали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за его заявления о сдаче Авдеевки российской армии.
"Придурок": украинцы отреагировали на падение Авдеевки
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Интересно я в то же время служил так был там один попов, закладывал ребят особисту
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2 час.
Николай Лежнин
А что тут делают евреи? Гнать вас в Израиль вместе с никифФоровым, пинками
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1 час.
Леонид Никулин
рано впадать в эйфорию.. по поводу радости местных..
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28 мин.
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