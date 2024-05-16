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Рогов: наступление ВС РФ позволит создать под Харьковом «санитарную зону»

Рогов: наступление ВС РФ позволит создать под Харьковом «санитарную зону»

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области даст возможность создать "санитарную зону".

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