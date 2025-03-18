С 14 лет: Подростков в России разрешат привлекать к работе во время каникул

На работу будут привлекаться дети с 14 лет.Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует поддержать поправки ко второму чтению, законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни на каникулах.