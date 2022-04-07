“Президент и команда – борцы”: почему доверие россиян к Путину заметно возросло AlexCoder“Президент и команда – борцы”: почему доверие россиян к Путину заметно возросло AlexCoder Граждане считают, что лидер нации и руководство страны справятся со всеми трудностями Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите республик Донбасса необычайно высок, поскольку граждане страны убеждены, что лидер нации и его команда справятся со всеми нынешними проблемами.