Продажи безлактозного молока в Кемерове выросли на 97% за 8 месяцев

Продажи безлактозной молочной продукции в Кемерове за восемь месяцев 2025 года выросли на 97% и достигли 305,8 тонны, а реализация молока увеличилась на 28% — до 14,2 тысячи тонн.
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