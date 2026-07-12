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Видео завершения боя Макгрегор – Холлоуэй

12 июля в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 329, который возглавил бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором (22-7) и Максом Холлоуэем (28-9).

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