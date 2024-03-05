Некоторые чрезмерно эмоциональные граждане усиленно убиваются: "Ой, бабоньки, что будет — Евросоюз опять грозится украсть российские активы! Как теперь жить?" Как-как — попкорн кушать, экспертов слушать.
Отнять и поделить: Чем ответит Россия в случае грабежа ЕС активов РФ
Комментарии
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оя
олег яковук
Аристовают по тихоньку без шума и пыли.
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11 час.
Vasily Golov
Нет у России ясновидящих на будущее.9 автосборочных автозаводом разрешили продать.обменять рублевую выручку на евро и доллары,потом разрешили перевести в свои банки.Не захотели их выкупать для производства измененных Рено,VW,Nissan. Нашелся один и купил Макдональд.Боимся чего то.Можно было доработать дизайн и выпускать.Мы стали потребителями.а не созидателями.Воспроизвести не можем.Никакой интеллектуальность собственности заграница не имеет.Внешний вид только.признан,но патента нет.Учитесь у китайцев.Они воспроизвели и даже улучшили показатели и внешний вид.
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10 час.
VG
Vasily Golov
Они используют исключения из правил ВТО.Есть угроза нац.безопасности,есть возможность ареста имущества и денег России и ее граждан.Они ввели режим ЧС при угрозе нац.безопасности.Западу нужны активы.Не важно,что частных лиц.Что мы? Не ввели режим ЧС при угрозе нац.безопасности,далее по европейски и американски.BASF,BMW торгуют с Россией.Получают доход.
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10 час.
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