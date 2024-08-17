В ЯНАО автоинспекторы поймали 16 нетрезвых водителей за выходные

Автоинспекторы выявили 16 нетрезвых водителей на дорогах Ямала в период с 10 по 11 августа. Окружная Госавтоинспекция напомнила об ответственности за это грубейшее нарушение ПДД и призвала автомобилистов не садиться за руль пьяными.
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