В ЯНАО автоинспекторы поймали 16 нетрезвых водителей за выходные

Автоинспекторы выявили 16 нетрезвых водителей на дорогах Ямала в период с 10 по 11 августа. Окружная Госавтоинспекция напомнила об ответственности за это грубейшее нарушение ПДД и призвала автомобилистов не садиться за руль пьяными.