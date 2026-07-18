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Стало известно о планах Зеленского на Сырского

Стало известно о планах Зеленского на Сырского

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне усиливающихся протестов после отставки министра обороны Михаила Федорова.

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