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Украинский фронт, главное за сутки: Начался штурм последнего села, закрывающего путь на Краматорск

Украинский фронт, главное за сутки: Начался штурм последнего села, закрывающего путь на Краматорск

    1683-й день спецоперации. 40 тысяч погибших бандеровцев за месяц — на Украине теперь лишают «брони» всех, кого можно и нельзя Бойцы ГрВ «Север» освободили н.

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