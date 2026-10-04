1683-й день спецоперации. 40 тысяч погибших бандеровцев за месяц — на Украине теперь лишают «брони» всех, кого можно и нельзя Бойцы ГрВ «Север» освободили н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АдГ требует отмен...
- АС Украинский фронт,...
- АВ Горят машины, бью...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым