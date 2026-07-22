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Газета.ру

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Генерал Кейн заявил, что не считает Россию другом США

Генерал Кейн заявил, что не считает Россию другом США

Россия не является другом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, пишет AirForceTimes.

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