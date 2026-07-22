Генерал Кейн заявил, что не считает Россию другом США

Россия не является другом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, пишет AirForceTimes.
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