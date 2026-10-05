🛠 Более тысячи объектов инфраструктуры благоустроили в Крыму благодаря сотрудничеству с Москвой Председатель Счётной палаты РК Сергей Додонов рассказал «Крым 24», что в результате совместной работы между Республикой Крым и Москвой были благоустроены свыше тысячи объектов инфраструктуры.