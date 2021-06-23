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«Он не плакал, просто тихо умирал в опустевшем посёлке, смирившись со своей участью»

«Он не плакал, просто тихо умирал в опустевшем посёлке, смирившись со своей участью»

Ежегодно десятки котов и собак попадают на улицы: кто-то потерялся, кто-то родился в подворотне, а кого-то просто выбросили.

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Наталья Козлова
В небольшой заброшенной людьми и богом деревушке умирала одинокая старушка. Но кто о ней напишет так же трогательно? Никто, никому она не нужна.
Алла Дубинина
Всех жалко от которых все высосали и выбросали за ненужностью. И кошек и собак( которые потом собираются в стаи) и стариков и даже детей , от которых отказались родители.
Dushka
наш Вася уже 6 лет с нами. Полностью уличный был. Освоил лоток в два счета. 2 года сидел под диваном, выходил только поесть. Потом освоился, сейчас очень ласковый, послушный кот. Только посторонних людей еще опасается. Из уличных - лучшие питомцы выходят

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