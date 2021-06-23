ЮлияВ мире животных«Он не плакал, просто тихо умирал в опустевшем посёлке, смирившись со своей участью» Ежегодно десятки котов и собак попадают на улицы: кто-то потерялся, кто-то родился в подворотне, а кого-то просто выбросили.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья КозловаВ небольшой заброшенной людьми и богом деревушке умирала одинокая старушка. Но кто о ней напишет так же трогательно? Никто, никому она не нужна.Алла ДубининаВсех жалко от которых все высосали и выбросали за ненужностью. И кошек и собак( которые потом собираются в стаи) и стариков и даже детей , от которых отказались родители.DDushkaнаш Вася уже 6 лет с нами. Полностью уличный был. Освоил лоток в два счета. 2 года сидел под диваном, выходил только поесть. Потом освоился, сейчас очень ласковый, послушный кот. Только посторонних людей еще опасается. Из уличных - лучшие питомцы выходятКомментировать
Свежие комментарии