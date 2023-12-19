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Бочкарёв: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

Бочкарёв: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

В прошлом и этом году по программам, разработанным в столице, около 800 человек прошли обучение по специальности «Цифровой инженер», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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