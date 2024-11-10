Медики Алтая недовольны зарплатами после перерасчета в октябре. Что говорит Минздрав?

По словам медработников, им повысили оклады, но урезали надбавки, из-за чего доходы остались такими же, а то и стали меньше Далеко не все медицинские работники остались довольны перерасчетом зарплат, который проводят в Алтайском крае в рамках исполнения постановления правительства РФ.