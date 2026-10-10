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Царьград

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Зарплата в Новосибирской области выросла до 94 058 рублей

Зарплата в Новосибирской области выросла до 94 058 рублей

Средняя номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области за январь–июль 2026 года составила 94 058 рублей, увеличившись на 10% к аналогичному периоду 2025-го.

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