Зарплата в Новосибирской области выросла до 94 058 рублей

Средняя номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области за январь–июль 2026 года составила 94 058 рублей, увеличившись на 10% к аналогичному периоду 2025-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина станет со...
- Международный ден...
- Постпред России п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым