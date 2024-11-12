Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам введут в Петербурге

Соответствующий законопроект рассмотрели в ЗакСе. Комиссия парламента Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрела законопроект, предусматривающий штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.
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