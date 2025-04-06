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Царьград

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Ураган в Минусинске: более 700 домов остались без электричества

Ураган в Минусинске: более 700 домов остались без электричества

В Минусинске более тысячи домов остались без электричества после урагана. Мэр города Дмитрий Меркулов заявил о повторных отключениях из-за перегрузки резервной линии.

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