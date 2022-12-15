Свежие демотиваторы на Досуге для Хорошего Настроения

Новая порция демотивирующих картинок для всех читателей Досуга! Сегодня в выпуске: про ежедневный праздник, про обучение детей инвестированию, про чистку компьютера от вирусов, про мастера комплиментов, про бутерброд с подогревом и многое другое!.