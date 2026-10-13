Трамп: Штаты продолжают передавать разведданные Украине

США продолжают делиться разведданными с Украиной. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил в общении с журналистами.
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