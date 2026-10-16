Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение World Tennis продлить отстранение организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Европа ...
- ОЖ Путин: жители Евр...
- ОЖ Путин заявил о за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым