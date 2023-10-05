Впервые в истории: Что стоит за отставкой спикера палаты представителей Маккарти

Впервые в истории Соединённых Штатов был отправлен в отставку спикер палаты представителей. Отстранение Кевина Маккарти вскрывает серьёзные противоречия в американском истеблишменте по украинскому вопросу.
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